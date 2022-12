Doppio incendio auto nella notte: distrutti dalle fiamme due mezzi a Foggia e Carapelle

Doppio incendio auto, nella notte, nel Foggiano. A bruciare, intorno alle 2.30, sono state due vetture parcheggiate in strada, rispettivamente in viale Candelaro, a Foggia, e in via Taranto, a Carapelle.

Necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, partite dal Comando provinciale di via Napoli per Foggia e dal Distaccamento di Cerignola per Carapelle. L'intervento tempestivo degli uomini del 115 ha evitato danni collaterali ad altre autovetture o alle vicine abitazioni. Per entrambi gli episodi non si esclude la matrice dolosa, benchè non siano state trovate, nell'immediato, tracce evidenti di dolo o altro tipo di innesco. Accertamenti in corso delle forze dell'ordine.