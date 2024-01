Auto in fiamme, due nella notte in via Catalano: danni a muri, balconi e a una saracinesca

Nella notte di martedì 2 gennaio, in via Giuseppe Catalano, pieno centro di Foggia, due auto sono state avvolte e distrutte dalle fiamme che hanno lambito muri e balconi (completamente anneriti) e provocato danni a una serranda. L'intervento immediato dei vigili del fuoco non è riuscito a scongiurare la distruzione di una Toyota Aygo, men che meno il danneggiamento, nella parte posteriore, di una Citroen. Sull'ennesimo grave episodio indagano le forze dell'ordine.

Intorno alle 11.30, invece, in via Taranto un suv Chevrolet alimentato a Diesel ha preso improvvisamente fuoco, verosimilmente per una avaria al motore. Oltre ai vigili del fuoco, prima del loro arrivo un residente ha provato a domare il rogo gettando alcuni secchi d'acqua.

Un'altra autovettura è stata completamente distrutta in un incendio in prossimità dell'Ipercoop. Vani, anche in questo caso, i tentativi degli uomini del 115, di salvare il mezzo.