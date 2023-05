Foggia accoglie il passaggio del Giro d'Italia: il percorso e le strade chiuse

Mancano ormai pochi giorni al passaggio del Giro d'Italia a Foggia. La terza tappa, in programma lunedì 8 maggio 'Vasto-Melfi' prevede l'attraversamento della carovana per il capoluogo dauno. I ciclisti attraverseranno la città giungendo da via San Severo per lasciare il centro urbano dalla SS 685 all’altezza della rotatoria della ‘Orbitale’. Il passaggio del Giro è programmato per la tarda mattinata, con un ‘Traguardo Sprint’ su Viale Ofanto (nei pressi dello Stadio), tra via Silvio Pellico e via Gioberti. Il passaggio della corsa sarà anticipato dalla Carovana Pubblicitaria del Giro che sosterà per alcuni minuti nei pressi di Parco San Felice.

L’attraversamento di Foggia da parte di una delle più importanti competizioni ciclistiche internazionali, interesserà ampie zone della città e, per ragioni di sicurezza, rende necessaria l’interdizione integrale al traffico di un’area molto ampia della rete viaria, oltre ad altri provvedimenti come la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e quella dei mercati di Via Caldarazzo (Quartiere Candelaro) e Parco Volontari per la Pace. Tra le altre prescrizioni imposte, il divieto di vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro ed in lattina lungo il percorso e nei 200 metri limitrofi al percorso di gara. Le strade chiuse al traffico, dalle ore 12 e fino al passaggio della carovana, con le relative intersezioni ed accessi, sono via San Severo (dall'innesto Ss 16 fino a viale Candelaro), viale Candelaro, viale Ofanto (fino a viale degli Aviatori), viale degli Aviatori (fino all'innesto con la SS 665 all'altezza della rotatoria della strada denominata 'Orbitale').

Lungo le medesime strade a partire dalle ore 8,00 sarà vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli. I veicoli al servizio delle persone diversamente abili titolari di concessione ubicata nelle aree interdette potranno sostare nelle vie limitrofe più vicine non interessate dai divieti. Da questi provvedimenti sono esclusi i veicoli di soccorso e degli organi di polizia nonché i veicoli dell’organizzazione asserviti alla manifestazione.

Dalle ore 12 e fino all’avvenuto transito della corsa e della carovana al seguito (presumibilmente non oltre le ore 16) il Policlinico Riuniti potrà essere raggiunto e lasciato esclusivamente utilizzando Via Napoli verso la Circumvallazione”. Sono fatti salvi gli spostamenti localmente non interessati dalla chiusura. Analogamente l’aeroporto “Gino Lisa” che nello stesso periodo potrà essere raggiunto e lasciato solo lungo Via Ascoli.

Le aree commerciali e residenziali contigue al percorso, nonché le sedi istituzionali e sanitarie, potranno essere raggiunte o lasciate a partire dalle ore 12 e fino ad avvenuto transito della gara e della carovana al seguito esclusivamente a piedi, ferma restando l’accessibilità da parte dei mezzi di soccorso in caso di necessità.

Sulla pagina è presente anche una mappa in cui sono segnalate le strade interessate dai provvedimenti (in rosa il percorso della carovana; in blu i percorsi obbligati per raggiungere ospedale ed aeroporto; in rosso i due mercati interessati dalla chiusura).