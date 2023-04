Passa il Giro d’Italia: strade e scuole chiuse a Foggia, San Severo e Cerignola

Scuole chiuse a Foggia, San Severo e Cerignola lunedì 8 maggio, in occasione del passaggio del Giro d’Italia e del Giro-E. È quanto convenuto nel corso di un tavolo tecnico in Questura, riunito lo scorso 13 aprile, per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, con la partecipazione delle forze dell’ordine, delle Polizie Locali interessate dalle manifestazioni ciclistiche, e dagli enti coinvolti a vario titolo.

Il provvedimento è finalizzato ad evitare il congestionamento del traffico, dovuto allo svolgimento delle attività scolastiche “non solo per i plessi scolastici che insistono lungo il percorso cittadino della tappa, le cui attività sono inevitabilmente non compatibili, ma per tutte le scuole della città, a causa del riverbero degli spostamenti significativi di quote di popolazione da ogni parte del territorio cittadino, del relativo traffico veicolare pubblico e privato che impatta anche sulle aree della tappa e delle difficoltà di garantire i servizi di trasporto pubblico locale, connessi soprattutto all’uscita dalle scuole”.

La chiusura delle scuole è stata richiesta dove il Giro attraversa il centro abitato, negli altri comuni è prevista soltanto la vigilanza nei punti di attraversamento. Giovedì scorso, in una riunione a Foggia, il prefetto Maurizio Valiante ha sollecitato l’adozione di apposite ordinanze. I commissari che gestiscono il Comune di Foggia hanno già provveduto e hanno sospeso per la giornata dell’8 maggio ogni tipo di attività, sia didattica che amministrativa, nelle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, compreso l’asilo comunale. Pronta anche l’ordinanza per la chiusura al traffico veicolare di via San Severo, viale Candelaro, Viale Ofanto, viale degli Aviatori e SS655 direzione Melfi, dalle 12 alle 15.

Il Gruppo Telesforo ha comunicato che i cittadini che accederanno, per motivi di salute, al San Francesco Hospital, interessata dalla chiusura al traffico di viale degli Aviatori, sono invitati a lasciare la propria auto al di fuori del parcheggio della clinica negli orari previsti (ore 10-15), parcheggiare negli spazi adiacenti al centro commerciale e raggiungere la clinica a piedi, attraverso il cancello del parco della struttura, aperto per l’occasione. “Ad ogni buon conto, nel caso in cui l’auto resti bloccata nel parcheggio della clinica – informano - la stessa potrà essere ritirata dal legittimo proprietario dopo la riapertura della via interessata”.

La carovana del 106° Giro d’Italia, alla sua terza tappa ‘Vasto-Melfi’, stando alla crono tabella, arriverà in Capitanata poco prima delle 13, transitando per la SS16 dall’altezza di Marina di Chieuti, passando per il bivio di Lesina, fino a imboccare la Sp35 al bivio per San Severo e, qui, entrerà in viale 2 giugno poco dopo le 13.30. Passerà dal traguardo volante di Foggia tra le 14 e le 14.30, percorrendo viale Candelaro e viale degli Aviatori.

Cerignola accoglierà, invece, il Giro-E: in città arriveranno le e-bike dei ciclisti amatoriali che percorrono parzialmente il percorso di gara dei professionisti con biciclette da corsa a pedalata assistita, in questo caso, con partenza in piazza Duomo dopo le 11, per poi raggiungere, attraverso la Sp95, l’innesto della SS655.