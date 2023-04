A Foggia traguardo volante del Giro d'Italia e si rifanno le strade

Il Giro d’Italia passa da Foggia e il Comune si attiva per rifare entro due settimane le strade interessate dal percorso. La carovana rosa arriva lunedì 8 maggio, giorno della terza tappa Vasto-Melfi, e intorno alle 14.30 è previsto il transito tra viale Candelaro e viale degli Aviatori, in tutto 4,7 chilometri in città, dove c’è il traguardo volante dei 107 chilometri percorsi, un traguardo intermedio che assegna bonus.

Una nota del 10 marzo scorso, inviata dalla Polizia Locale al dirigente del Servizio Lavori Pubblici e, per conoscenza, alla commissione straordinaria, disponeva di attivare con la massima urgenza ogni iniziativa atta a garantire “le necessarie condizioni di transitabilità e di sicurezza del percorso individuato”, per la buona riuscita dell’evento.

Il successivo sopralluogo tecnico del Servizio Lavori Pubblici ha accertato lo “stato di vetustà e di ammaloramento del tappetino d’usura del manto stradale con necessità di manutenzione ordinaria mediante rifacimento dello stesso, messa in quota dei tombini e delle caditoie e rifacimento della segnaletica orizzontale”.

Lo stesso ufficio ha provveduto, dunque, a redigere i progetti per i lavori di manutenzione ordinaria del tratto di viale degli Aviatori da viale Ofanto a viale I Maggio e del tratto di viale Candelaro da via Rovelli a via Napoli. La spesa complessiva ammonta a oltre 370mila euro, ma considerati gli importi relativi ai soli lavori il Comune ha potuto procedere all’affidamento diretto alla ditta Cassitti Pasquale per la manutenzione di viale Candelaro e alla ditta Emme Ti Esse Scarl per viale degli Aviatori. Il termine dei lavori è fissato perentoriamente entro e non oltre il 3 maggio.

Nelle due distinte determine si precisa che gli interventi non rientrano tra gli obblighi contrattuali dei servizi integrati per la manutenzione di strade e marciapiedi affidati alla cooperativa Tre Fiammelle.