"La Fortezza di Lucera minacciata da un orrendo gabbiotto per la biglietteria". Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi esorta la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e l’amministrazione comunale di Lucera a "garantire e conservare la preziosa integrità della Fortezza di Lucera, evitando che ciò che il tempo ha preservato sia violentato dalla spregiudicatezza e mancanza di tutela, per la mancanza di rispetto da parte degli uomini, con l’orrendo gabbiotto progettato per una inutile biglietteria in materiali estranei di acciaio e vetro che impattano e contaminano il disegno dell’architettura". Il sottosegretario “raccomanda” alla Soprintendenza "la vigilanza prevista dalla legge, evitando mediazioni per favorire obiettivi commerciali a scapito della tutela".

Il progetto dell'architetto Stefano Serpenti riguarda l'adeguamento e il miglioramento della fruibilità, accoglienza e informazione turistica del castello.

"Niente baracchette Al Castello di Lucera! Ci avete già rovinato il viale della villa con quella orrenda panchina, questo non lo permetteremo! Le barricate le faremo noi" il commento di Carlo Di Girolamo

Scrive su Facebook Antonio Petrone: "Attraversando il ponte che porta alla Fortezza e volgendo lo sguardo a sinistra si ha la possibilità di godere di un punto prospettico unico dove il ritmo delle piccole torri delle mura di cinta della Fortezza Angioina conduce lo sguardo fino alla raffinatissima architettura della torre della Regina. Non c'è persona che non si ferma ad ammirare questa vista; non c'è fotografo che resiste a fare una foto; e non c'è cineasta che rinuncia a una carrellata in quel punto. Ora cari cittadini lo sapete. Un progetto così osceno, approvato dalla Sovrintendenza e dalla Giunta Comunale, può essere fermato solo da voi. A mio avviso quel manufatto non rispetta il vincolo di tutela diretta del bene, lì dove effettivamente oscura la visibilità complessiva del monumento vincolato, in special modo nel punto prospettico più iconico, ponendosi nell'area di rispetto del bene stesso. Il sovrintendente che ne pensa? Ci pensa?".

La petizione

Nei giorni scorsi un cittadino di Lucera ha lanciato la petizione 'Tuteliamo la Fortezza di Lucera'.

'La storia di un popolo è custodita dai suoi monumenti. Come cittadini di Lucera, sappiamo quanto sia importante la Fortezza Angioina per la nostra identità culturale e storica. Questa fortezza, costruita in età federiciana e angioina, è uno dei simboli più significativi della nostra città. Purtroppo, recentemente abbiamo notato che l'integrità del nostro amato monumento è minacciata: sta per essere installato un manufatto, in profilati di acciaio ed involucro in pannelli metallici e vetro, che deturperà l'armonia delle antiche mura! Un oggetto estraneo che andrà ad oscurare la visibilità complessiva del monumento vincolato, in special modo nel punto prospettico più iconico, ponendosi nell'area di rispetto del bene stesso.

Sindaco, siamo sicuri che anche Lei ama Lucera e comprende l'importanza della conservazione del nostro patrimonio storico e culturale. Chiediamo quindi al Comune di prendere misure immediate per proteggere e conservare la Fortezza Angioina. E chiediamo alla Soprintendenza di valutare se quel manufatto sia conforme a quanto previsto dagli artt. 45 e ss del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42. La bellezza della Fortezza Angioina deve essere salvaguardata non solo per noi oggi ma anche per le generazioni future. Fermiamo questa bruttura! Facciamoci sentire affinché il nostro appello non passi inosservato. Firmate questa petizione per proteggere il nostro prezioso patrimonio storico!'