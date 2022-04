Feste con minorenni tra musica a palla e alcol a gogo: sequestrata scuola di ballo a Foggia

Organizzava concerti e feste di vario genere, senza averne licenza e con gravi carenze in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Per questo motivo la Questura di Foggia ha eseguito un sequestro preventivo nei confronti di una scuola di ballo di Foggia. L’intervento è stato effettuato nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo delle autorizzazioni amministrative.

Una delle feste organizzate ha visto la partecipazione di centinaia di studenti di diverse scuole superiori di Foggia, anche minorenni, alcuni dei quali hanno accusato malori dovuti all’abuso di sostanze alcoliche. Il titolare è indagato per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Restando nel capoluogo, i Carabinieri hanno arrestato un 40enne originario di San Giovanni Rotondo in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la struttura sanitaria Crap di Cerignola con quella in carcere a seguito delle reiterate violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari, e un 35enne con numerosi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, in esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella in carcere.