A fuoco rifiuti alle porte di Foggia: una nuvola fumo nero si alza sulla città

A fuoco cumulo di rifiuti alle porte di Foggia.

Il rogo, che in queste ore è in corso di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, sta interessando materiale vario - per lo più plastica, gomma e pneumatici - accatastato nei pressi del campo rom di via San Severo. Le fiamme hanno generato una nuvola di fumo, nero e denso, che si vede nettamente dal centro abitato cittadino fino all'ingresso opposto della città. Le attività degli uomini del 115 sono in corso e proseguiranno con la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata. Al momento non si registrano ripercussioni sulla viabilità.