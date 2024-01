Incendi e due feriti nella notte di Capodanno: minorenne perde una mano

Incendi a raffica e due feriti nella notte di Capodanno nel Foggiano, dove un 47enne di San Severo ha perso quattro dita della mano destra, e un 17enne foggiano ha subìto l'amputazione di una mano in seguito all'esplosione di un petardo. Entrambi sono stati trasportati al Policlinico di Foggia dove sono stati sottoposti a interventi chirurgici.

L'esplosione di botti e petardi - in contravvenzione all'ordinanza della sindaca Episcopo - ha causato anche l'incendio di decine di cassonetti della spazzatura a Foggia, dal centro alla periferia. Una quarantina, nel complesso, le richieste di intervento giunte alla sala operativa dalla mezzanotte alle 8 del mattino.

I roghi hanno impegnato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, supportate nelle fasi più critiche anche dai colleghi del vicino distaccamento di Lucera.

A bruciare è stata anche una tenda da esterno in via Annino Gentile, mentre un'auto è andata a fuoco in via La Torre, al Comparto Biccari (nella foto in basso). L'episodio fa il paio con quanto accaduto poco prima della mezzanotte a Rodi Garganico, dove altre due auto sono state distrutte in un rogo registrato in via Aldo Moro. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Infine, un tentativo di furto con spaccata è stato messo a segno in via Menichella, dove a finire nel mirino dei ladri è stata una rivendita di bibite. Chi ha agito - è stato ricostruito - ha utilizzato una autovettura, utilizzata come 'testa d'ariete' contro la saracinesca dell'attività; quest'ultima, però, ha retto all'urto e i malviventi sono fuggiti a mani vuote.