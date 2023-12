Arriva l'ordinanza anti-botti di Capodanno: venditori abusivi avvisati, via le baracche di fortuna

Scatta il 27 dicembre ed è valida fino al 7 gennaio l’ordinanza firmata ieri dalla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici, controllo e repressione della vendita abusiva su area pubblica.

È la classica ordinanza anti-botti di Capodanno. Di norma, in passato, era valida sin dalla sua emanazione. Il principale obiettivo del provvedimento, redatto sulla base dell'istruttoria del comandante della Polizia Locale, Romeo Delle Noci, è contrastare “l’inveterata abitudine, da parte di soggetti che si improvvisano rivenditori di fuochi e giochi pirici, di realizzare su suolo pubblico manufatti di fortuna finalizzati all’esercizio della vendita abusiva di tali merci”.

L’ordinanza dispone, dunque, l’immediata rimozione di eventuali baracche, in danno degli autori delle opere.

È vietato, inoltre, far esplodere petardi, mortaretti ed artifici similari e ogni tipo di fuoco pirotecnico nei luoghi pubblici o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico; l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art.57 del Tulps; l’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010 fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati e tenuti da professionisti di cui all’art.4 del D.Lgs. 4 aprile 2010 n.58; per i fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate, aventi marcatura CE che per qualità e classificazione, presentano “un rischio potenziale estremamente basso ed un livello di rumorosità basso e/o, comunque, non nocivo per la salute umana e nel rispetto degli animali di affezione in genere”.

Le multe vanno dai 50 ai 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti, con l’immediata rimozione dei manufatti eventualmente predisposti per la vendita.

L’inottemperanza all’ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere i manufatti di fortuna finalizzati e/o utilizzati per la vendita abusiva su suolo pubblico sarà perseguito ai sensi dell’art.650 C.P., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica.

Nell’ordinanza, si raccomanda di acquistare i fuochi artificiali “esclusivamente” presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita aventi mercatura “CE”; di non raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli; agli esercenti la potestà genitoriale di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico; ai proprietari degli animali d’affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

La sindaca, con il provvedimento, dispone il rafforzamento del controllo del divieto di vendita, in forma ambulante e/o comunque illecita di ogni tipo di artifizio pirotecnico.