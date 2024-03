Badante prova ad uccidere 98enne e tenta di avvelenarsi: arrestata

Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio la donna che, lo scorso 7 febbraio, ha tentato di uccidere l’anziana di cui si prendeva cura e ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo un detersivo a base di acido muriatico.

Per il fatto, nelle scorse settimane, la polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura.

Il fatto è successo all’alba del 7 febbraio, quando urla e rumori sospetti hanno fatto scattare la richiesta di intervento in un appartamento in via De Amicis, a Foggia. Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli operatori, la badante - una donna di 58 anni, da poco al servizio dell’anziana - aveva tentato di uccidere la 98enne che accudiva.

All’arrivo della polizia, infatti, l’anziana mostrava evidenti ferite alla testa mentre, in un’altra stanza, era presente la badante. Entrambe erano prive di conoscenza.

Gli accertamenti sanitari effettuati, facevano presupporre il ferimento alla nuca della 98enne tramite corpo contundente, probabilmente un soprammobile e verosimilmente la somministrazione forzata di un liquido corrosivo ingerito, a sua volta, dalla collaboratrice domestica.

Trasportate in gravi condizioni al Policlinico di Foggia, le due donne sono state a lungo ricoverate in prognosi riservata. Per l’anziana, le dimissioni sono avvenute poche settimane fa, seguite da una toccante lettera dei familiari: "Nostra madre è diventata la nonnina di tutti. Tra una lacrima ed un sorriso, stiamosuperando questo episodio" (continua a leggere)