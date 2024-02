Tentato omicidio-suicidio in via De Amicis: urla e rumore in piena notte, due donne in ospedale

Ha tentato di uccidere l’anziana che accudiva, poi ha tentato di togliersi la vita ingerendo un detersivo a base di acido muriatico. E’ accaduto all’alba di oggi, in un appartamento in via De Amicis, a Foggia.

Le due donne - una 96enne foggiana e la badante 58enne - sono ricoverate al Policlinico Riuniti di Foggia, entrambe in prognosi riservata; più gravi le condizioni della badante, nei confronti della quale non è stato emesso, allo stato, alcun tipo di provvedimento o misura cautelare, non sussistendo il pericolo di fuga.

Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti della squadra mobile di Foggia, che dovranno ricostruire la dinamica e il movente del tentato omicidio-suicidio. Per farlo, gli investigatori non potranno contare né su testimoni (le due donne erano sole in casa) né - al momento - sulle dichiarazioni delle dirette interessate.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5 del mattino la badante avrebbe tentato di strangolare l’anziana e l’avrebbe poi colpita alla testa con un vaso; dopo l’aggressione la stessa avrebbe tentato di avvelenarsi ingerendo acido muriatico. Sono stati i condomini dello stabile a lanciare l’allarme, dopo aver udito urla e rumori provenire dall’appartamento dell’anziana.

Aggiornato alle 17.40