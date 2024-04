Crea il caos a bordo treno e aggredisce personale: arrestato 34enne

Crea il caos a bordo treno e aggredisce personale Rfi. E' successo a bordo di un treno Frecciarossa in arrivo dalla stazione di Foggia.

L'episodio è finito con l'arresto di un 34enne originario di Lecce, fermato dagli agenti della PolFer di Barletta, e ritenuto responsabile di violenza, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali aggravate ai danni di personale viaggiante Trenitalia e di interruzione di pubblico servizio.

La richiesta di intervento è pervenuta dal capotreno di un Frecciarossa in arrivo da Foggia, per un soggetto a bordo treno molto violento e che già aveva aggredito personale in servizio su quel convoglio.

Immediato l'intervento degli agenti della stazione di Barletta: all'arrivo della polizia, l'uomo ha reagito con violenza al controllo, scaraventando i bagagli che gli capitavano a tiro e ingenerando paura nei viaggiatori presenti. Per la sua gestione, in stato di alterazione psicofisica, è stato necessario l’ausilio di un equipaggio dei carabinieri.

Il personale aggredito è stato poi medicato in pronto soccorso mentre il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.