Fiaccole per ricordare Giovanna, il ricordo struggente delle figlie: "Non riusciamo a lasciarti andare"

Ieri sera ad Apricena la luce delle fiaccolate ha accompagnato il ricordo di Giovanna Frino, la donna uccisa il 16 dicembre dello scorso anno, dal marito Angelo Di Lella. Centinaia di persone hanno partecipato all'evento organizzato in memoria della 44enne, "mamma, amica, grande lavoratrice".

Una ondata di affetto per lei e per tutte le donne strappate brutalmente alla vita. Durante la fiaccolata hanno preso la parola due delle tre figlie, Barbara e Raffaella. C'era anche la sorellina più piccola

"Nei ritagli del tempo penso a quando tu eri qui. Era difficile, ricordo bene, ma era fantastico provarci insieme Ti immaginiamo mentre ti prepari e diventi più bella, come se già non lo fossi. Sei lì che balli e gridi a squarciagola. Ti atteggi davanti allo specchio e ci inviti a divertirci con te. E soprattutto sorridi, sorridi sempre. Ripetevi, mentre qualche lacrima cadeva sul tuo visto, che ci saresti stata sempre per noi. Ci abbracciavi come per tenerci così tanto legata a te. Siamo certi che continui a farlo con le tue grandi ali che ti hanno portata fin lassù piena di luce Siamo fieri di avere una mamma come te, della donna che eri e che sempre sarai. Ci hai insegnato ad essere donne e forti come lo eri tu. Sembra di averti ancora qui con noi e in fondo lo sai anche tu. Vivremo sempre dentro a una canzone, il cielo immenso, così come il tuo amore che continuiamo a sentire. Stacci vicino mammina nostra, noi guarderemo sempre in su e sapremo che tu ci stai guardando con un consiglio, qualche sorriso e qualche sgridata. Chiuderemo gli occhi e ti ascolteremo: mamma, non sarà mai un addio. Per sempre i tuoi gioiellli".