Vincenza uccisa a 42 anni, marito reo confesso in carcere a Lucera: "Ho accoltellato mia moglie"

E' ristretto nel carcere di Lucera, Luigi Leonetti, l'uomo fermato con l'accusa di aver ucciso, a tre chilometri da Andria, la moglie 42enne Vincenza Angrisano.

Tuttavia, l'omicida ha confessato tra le lacrime e chiede dei propri figli di 6 e 11 anni. Sposati da 14 anni, i rapporti tra i due erano diventati burrascosi, fino a ieri, quando Leonetti, dopo una violenta lite, ha impugnato un coltello e ferito a morte la consorte. "Ho accoltellato mia moglie, venite", le prime parole pronunciate agli operatori del 118.

"L'ho lasciato poco prima delle cinque del mattino di oggi, dopo l'interrogatorio in caserma durato quasi un'ora. Ha confessato di aver ucciso la moglie ma ha ripetuto che i loro figli non hanno assistito all'omicidio", ha detto all'Ansa, Savino Arbore legale difensore del 51enne, che non accettava la fine del matrimonio.

Questo il commento della sindaca di Andria Giovanna Bruno.