Emergenza idrica, entro il 1° luglio il ripristino regolare dell'erogazione

È previsto per sabato 1° luglio il regolare ripristino dell'erogazione idropotabile a Foggia, dove sono ancora in corso i lavori di riparazione della condotta adduttrice a servizio della città. Come preannunciato a FoggiaToday dall'ingegnere Marco D'Innella, per le operazioni di riparazione si era in attesa dell'invio di un carter metallico, realizzato su misura, in corrispondenza del giunto in cui è avvenuto lo sfilamento della guarnizione di tenuta. Acquedotto Pugliese fa sapere che le operazioni di installazione del carter saranno completate entro questa notte.

Al termine della lavorazione, si provvederà alla graduale riapertura della erogazione idrica, dopo i necessari lavaggi. Per l'alimentazione attuale si sta ancora facendo ricorso ai bypass. Fino al regolare ripristino dell'erogazione, c'è ancora la possibilità che vengano avvertiti disagi esclusivamente nei piani alti degli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica.

Ragion per cui Aqp proseguirà nella erogazione di un servizio integrativo di distribuzione con autobotti dislocate in Corso Garibaldi, Villa Comunale, rotatoria dell'Ospedale, chiesa del Sacro Cuore, via Leone XIII, chiesa dell'Annunciazione, Policlinico Riuniti, Ospedale D'Avanzo, Rsa Don Uva, carcere di Foggia e aeroporto Gino Lisa.

Intanto, il consigliere regionale Antonio Tutolo, in qualità di presidente della seconda commissione, ha chiesto una audizione al direttore generale di Aqp perché venga redatta una relazione dettagliata su quanto accaduto: "Voglio inoltre chiedere quali opere AQP intende realizzare affinché quanto accaduto non possa ripetersi. Il conto si chiede a chi riceve milioni e milioni di euro per erogare servizi, non ai cittadini. I Foggiani pagano profumatamentenon gli viene regalato quel servizio", ha aggiunto Tutolo.