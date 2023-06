Continuano i lavori alla condotta che ha lasciato a secco i foggiani: "Ci vorranno almeno altre 48 ore"

Quando sembrava tutto risolto, la giuntura che sostituiva la sezione danneggiata non ha retto e, da ieri, i foggiani sono tornati nell'incubo dell'emergenza idrica.

Dopo circa 5 giorni in emergenza idrica, Foggia aveva creduto che il problema fosse ormai alle spalle, ma i lavori di sostituzione non sono andati come previsto. Una guarnizione non ha retto alla pressione dell'acqua, causandone la fuoriuscita e riproponendo il problema.

Fortunatamente, i 3 bypass realizzati per ovviare all'emergenza sono ritornati utili, evitando di lasciare i cittadini completamente all'asciutto. Nel frattempo, gli operai di Acquedotto Pugliese sono al lavoro, nell'attesa che arrivi un carter che, in pratica, dovrà agire da 'camicia' alla sezione di giunzione evitando che si verifichi l'ennesima fuoriuscita d'acqua con l'aumentare della pressione.

Per completare i lavori saranno necessarie almeno altre 48 ore alle quali andranno aggiunte almeno altre 12, necessarie per portare la pressione al massimo e garantire l'erogazione d'acqua anche ai piani più alti degli stabili.

Ma da Aqp ribadiscono l'importanza di possedere un autoclave, in quanto, come già scritto, l'azienda garantisce una pressione pari a 0,5 bar, il che significa che l'acqua è garantita fino a 5 metri ossia circa al secondo piano.