Foggia a due anni dalla 'marcia' di Libera: cosa è cambiato?

Sono trascorsi due anni dalla grande marcia sulla città, Foggia Libera Foggia, quando più di 20mila foggiani scesero in piazza, pronti ad assumersi la loro parte di responsabilità e a mostrare il volto bello di questa città.

"Tante cose sono accadute, segnando anche tappe di cambiamento", spiegano da Libera. "Pensiamo, per esempio, alle vicende giudiziarie che hanno riguardato i vertici dell’amministrazione comunale del capoluogo e, a seguire, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale, ferite profonde per una comunità già affaticata. Oppure alle tante associazioni, scuole, cittadini, che hanno intrapreso percorsi di conoscenza e impegno".

Ciò che persiste, però, è la presenza criminale e mafiosa sul territorio, "potente e ostinata nella sua azione di impoverimento culturale ed economico della nostra città, come dimostrano i diversi attentati dinamitardi che si sono susseguiti negli ultimi giorni ai danni di alcune attività commerciali".

Da qui il nuovo invito di Libera: "Nel rinnovare la promessa di impegno che abbiamo espresso il 10 gennaio 2020, continuiamo a credere che un altro destino per Foggia è possibile solo se lo costruiamo insieme. Per questo motivo stiamo organizzando per il 20 gennaio prossimo un momento di condivisione e confronto per unire maggiormente le nostre forze e immaginare percorsi concreti di cambiamento" concludono.