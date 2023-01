L'indagato con il titolo da oss rilasciatogli a 14 anni e il travisamento con la mascherina per sostituirlo

In merito all?inchiesta che a San Nicandro Garganico ha svelato l?esistenza di un ?sistema? di diplomi falsi con a capo Nicandro Marinacci, nell?ambito dei percorsi formativi cosiddetti di 'riqualifica', non è sfuggita agli inquirenti la vicenda che riguarda uno dei 33 indagati, che - ?coma chiaramente evincibile dalle intercettazioni" secondo il Gip "ha certamente concorso con i sodali, concordando con loro modalità e termini per evitare di seguire anche i contenuti e-learning del percorso formativo di ?riqualifica??.

Con Marinacci padre, l?indagato si sarebbe accordato sul fatto che sarebbe stato Roberto Melchionda a comparire nel video al suo posto. Il segretario e uno dei tre arrestati, si rendeva disponibile e partecipava alla messinscena attraverso il travisamento con la mascherina.

Era, l'indagato, pienamente consapevole della falsità dei titoli a lui rilasciati in precedenza, dietro il pagamento di un considerevole compenso economico per ottenere il titolo abilitante all?esercizio della professione di oss rilasciatogli dall?istituto A. Manzoni di San Nicandro Garganico, attraverso la A.c.n. S.a.s..

?Basti rilevare come il titolo in argomento gli risulta rilasciato nell?anno 2007, quando lo stesso aveva appena quattordici anni e quando la A.C.N. S.a.s. non risultava ancora costituita?