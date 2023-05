Scoperte opere abusive, sindaco ordina demolizioni e chiede l'aiuto delle forze di polizia: "Qui le regole si rispettano"

Altre demolizioni di opere abusive nel territorio del Comune di Vieste.

Nell’ultima riunione di Giunta il sindaco Giuseppe Nobiletti ha disposto la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi, di due immobili in un’area del Demanio dello Stato ubicata in località Portonuovo-Lago di Chiara; di manufatti abusivi aventi destinazione d’uso mista (residenziale ed officina meccanica) in via dell’Antico Porto Aviane e di un’area adibita a parcheggio in via Pelagosa.

La Giunta ha altresì previsto la predisposizione del piano di 'Safety&security' e la richiesta di attivazione del tavolo tecnico presso la Questura di Foggia per il necessario supporto delle forze di polizia da impiegare durante le operazioni di demolizione.

E di stabilire - una volta avvenuta l’esecuzione dell’intervento di ripristino del legittimo stato dei luoghi - che si provveda ad avviare le procedure per il recupero nei confronti dei soggetti privati responsabili degli abusi delle spese sostenute dal Comune di Vieste.

“Come vedete - afferma il sindaco - non ci fermiamo e abbiamo sempre come obiettivo prioritario il totale ripristino della legalità. Tutto questo conferma l’impegno nel contrasto alle strutture abusive o irregolari, alla tutela del territorio e dei soggetti che operano nel rispetto delle regole. A Vieste vige il rispetto delle regole”.