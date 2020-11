Covid, lezioni sospese in altre 3 classi della San Pio X

Sospese le attività didattiche in presenza in tre classi della scuola primaria dell'ottavo circolo San Pio X di Foggia. Con un provvedimento d'urgenza firmato oggi, accertata la presenza di casi Covid, il dirigente scolastico Giovanna Caserta ha disposto a partire da lunedì 23 novembre la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde delle sezioni C e D e quinta E e la quarantena fiduciaria di 14 giorni, fino a disposizioni del dipartimento di Salute Pubblica. Per la durata della quarantena sarà attivata la didattica a distanza.

Salgono a sette, così, le classi dell'istituto in quarantena. Il medesimo provvedimento era stato assunto per le classi terze delle sezioni A e B, a partire dal 16 novembre, e per altre due classi seconde, delle sezioni E e F a partire dal 18 novembre.