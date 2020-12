Coronavirus, al via lo screening sulla popolazione a Monteleone di Puglia: test rapidi e gratuiti per tutti (su base volontaria)

Emergenza Coronavirus, screening sulla popolazione anche a Monteleone di Puglia. Nell'ambito delle attività di controllo dell'epidemia Covid-19 e di tutela della salute pubblica, come già avvenuto in altri comuni del Foggiano, l'Amministrazione comunale ha disposto il ricorso al test, che sarà effettuato nei prossimi giorni, per l'identificazione dell'antigene del virus Sars-CoV-2, in offerta gratuita.

I test antigenici sono test immunologici che rilevano la presenza di uno o più antigeni specifici virali, indicativi di una infezione virale in corso. Rispetto ai test molecolari, nel complesso, hanno sensibilità minore e specificità buona. Come per tutti i test in vitro, il valore predittivo positivo e quello negativo variano in relazione alla probabilità pre-test, che dipende dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione generale e dal quadro clinico del soggetto che effettua il test. I tempi di risposta e di lavorazione sono più brevi rispetto al test molecolare.

Il test, in particolare, è utile per condurre attività di screening su persone asintomatiche facenti parte di gruppi di popolazione con bassa probabilità pre-test (es. screening su dipendenti di enti pubblici, pazienti fragili, sorveglianza dei lavoratori, contesti scolastici, ecc). In tali casi è raccomandato il ricorso ai test antigenici come strumento diagnostico di primo livello. Cosa significa un test antigenico positivo? Un test antigenico positivo indica il fatto che l'organismo potrebbe avere un'infezione in atto da parte del virus Sars-CoV-2. Una persona con un test positivo si deve sottoporre ad un tampone nasofaringeo di tipo molecolare per confermare tale rilievo.

Un test antigenico negativo indica invece con un discreto livello di probabilità che l'organismo non è venuto a contatto con il virus, ma non è assoluta garanzia dell'assenza di infezione. Come si legge nell'informativa del Comune, "se si decide di sottoporsi all'indagine, lesarà effettuato un tampone naso-faringeo per Sars-CoV-2 con metodica antigenica. In caso di esito positivo dell'esame, che verrà comunicato telefonicamente al recapito fornito, l'utente ha l'obbligo di contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale per la prescrizione del test molecolare e, oltre a continuare a rispettare le consuete norme legate al distanziamento fisico interpersonale, ci si dovrà porre da subito in isolamento fiduciario (nel suo domicilio) e sottoporsi, entro le 48 ore dalla prescrizione medica, al test molecolare presso una delle sedi 'drive through' presenti sul territorio della propria Asl di residenza".

La partecipazione all'indagine è volontaria e gratuita. Il modello di adesione/consenso sarà compilato a cura di personale dedicato presso l'Ufficio Servizi Sociali ubicato al 1° piano del Comune da lunedì 14 dicembre a giovedì 17 dicembre, dalle 09,00 alle 13,00; per chi invece ha difficoltà motorie può disporre del dipendente Michele Morra nell'Ufficio a pian terreno. Successivamente i cittadini che avranno aderito all'iniziativa saranno contattati telefonicamente e sarà loro indicato il luogo, il giorno e l'ora del prelievo. Per ulteriori informazioni - Ufficio Servizi Sociali 0881044172.