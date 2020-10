Insegnante positivo al Covid: sindaco di San Marco in Lamis chiude due istituti scolastici per tre giorni

Sedici persone positive al Covid-19 e 22 in sorveglianza in isolamento fiduciario. Questa al momento la situazione epidemiologica a San Marco in Lamis, come comunicato ieri dal sindaco Michele Merla.

Nel frattempo, nel pomeriggio, il primo cittadino ha anticipato di aver disposto la chiusura - da domani lunedì 19 ottobre e fino a mercoledì 21 compreso - dell'I.I.S.S. 'Pietro Giannone' di via Pier Giorgio Frassati e dell'l'I. P. S. I. A. di via della Croce, "per sanificazione degli ambienti scolastici".

Il provvedimento si è reso necessario per la positività all'infezione da Covid-19 Coronavirus di un insegnante, già in isolamento domiciliare. Gli alunni delle classi dove il docente ha svolto le lezioni sono stati posti in isolamento mentre per garantire la continuità scolastica il dirigente scolastico attiverà già da domani la didattica a distanza.

"Chiedo a tutti i cittadini, ed in particolare ai ragazzi ed ai giovani, di rispettare le regole sanitarie indossando la mascherina ed evitando assembramenti nelle ore serali. Agite responsabilmente per tutelare la salute dei vostri nonni, di tutti gli anziani e delle persone più a rischio" l'appello del primo cittadino sui social.