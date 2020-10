Covid, 25 contagi e un morto nella rsa di Monte Sant'Angelo. Il sindaco: "Situazione non è ancora ben definita"

Il bilancio è fermo alle comunicazioni ufficiali della Asl di Foggia del 18 ottobre scorso. Ergo, a venticinque positivi - di cui nove operatori e sedici ospiti. Presso il Pta di Monte Sant'Angelo si è verificato anche un decesso. "Hanno confermato, purtroppo, che si tratta di un paziente con un quadro clinico abbastanza compromesso da un po’ di tempo, peggiorato probabilmente anche dalla positività da Covid" ha spiegato il sindaco Pierpaolo D'Arienzo, che ha interloquito con il personale medico per comprendere la dinamica degli eventi.

"La situazione - spiega il primo cittadino - non è ancora ben definita, essendo il quadro complessivo ancora in evoluzione, nonostante le misure adottate dall’Asl per il contenimento del contagio tra gli ospiti e l’isolamento degli stessi a fini precauzionali. Sono in corso in queste ore le operazioni per eseguire decine e decine di tamponi al personale esterno alla Rsa (struttura interessata dai casi di positività), in modo da avere un quadro epidemiologico completo, escludendo così il coinvolgimento di altri comparti del Pta Queste operazioni ci consentiranno di poter continuare a garantire i servizi, seppur in maniera ridotta, a causa delle limitazioni dovute dal Covid".

D'Arienzo rassicura le famiglie dei pazienti positivi: "Tutto il personale sanitario, seppur in grande difficoltà a causa del numero ridotto o delle condizioni di lavoro estreme a cui è sottoposto, si sta occupando dei nostri concittadini nel migliore dei modi, non facendo mancare loro le cure necessarie".

E lancia un appello alla prudenza e dilegenza nel rispetto delle regole: "Non appena il quadro complessivo sarà definito, sarà mia cura comunicare alla città la situazione dettagliata"