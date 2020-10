Covid-19, focolaio nella residenza per anziani di Roseto Valfortore: nel pomeriggio i tamponi ai contatti stretti

Ennesimo focolaio Covid in una residenza per anziani. L'ultimo, in ordine di tempo, è stato accertato nel comune di Roseto Valfortore. A darne l'annuncio, attraverso i canali ufficiali, è il Comune di Roseto: "L'Asl si è mossa celermente per organizzare una squadra di personale Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) che questo pomeriggio sarà a Roseto per effettuare i primi tamponi ai contatti stretti dei casi già accertati".

Per l'occasione, è stata messa a disposizione la sala consiliare, allestita provvisoriamente come centro tamponi.