La Puglia insegue la zona gialla: incidenza, casi e ricoveri in calo

La Puglia insegue la zona gialla. Difficile pronosticare sin da ora un suo passaggio già a partire da lunedì prossimo, ma il costante miglioramento dei dati è sotto gli occhi di tutti. Ci sperano i pugliesi, ma soprattutto i titolari di quelle attività che anche dopo il ritorno in arancione devono ancora sottostare alle restrizioni.

Partiamo dai numeri. La Puglia ha chiuso lo scorso giovedì con una incidenza a sette giorni di 214,1 casi per 100mila abitanti e 8466 casi nel periodo 23-29 aprile. Malgrado il tasso di positività sia ancora relativamente alto (nella giornata di ieri il 10% dei casi in Italia si sono registrati in Puglia) la curva dei contagi continua la sua discesa. Una prova tangibile la offre l'analisi dei casi settimanali (prendendo in esame il periodo dal lunedì alla domenica): nella settimana appena trascorsa i casi totali sono stati 7600, ovvero il 15% in meno rispetto alla settimana precedente (8950 casi) e addirittura il 21,6% in meno rispetto al periodo 12-18 aprile, quando i casi rilevati furono 9701.

Stesso discorso per l'incidenza a sette giorni, attualmente a 188 per 100mila abitanti, ben al di sotto di quella rilevata nell'ultimo monitoraggio. Tuttavia, saranno determinanti i bollettini di oggi e domani per avere un quadro chiaro della situazione e comprendere l'eventuale presenza di presupposti per un ritorno in zona gialla. Negli ultimi cinque giorni in Puglia sono stati registrati 4647 nuovi positivi, con una media di 929 casi al giorno. Se la media venisse mantenuta, nel prossimo monitoraggio la Puglia potrebbe 'vantare' una incidenza di 164 casi. Ma, come accade ormai da molte settimane, la media giornaliera potrebbe essere alterata dal solito picco di contagi atteso per il giovedì, giorno in cui generalmente convoglia il numero maggiore di positivi comunicati dalle Asl.

Restando nell'alveo dell'incidenza, e analizzando i dati a livello provinciale, possiamo notare come tutte le province, hanno visto calare sensibilmente il numero di positivi per 100mila abitanti. Nel periodo 28 aprile-4 maggio, ben cinque province su sei presentano un valore abbondantemente sotto la soglia critica dei 250 casi. Spicca la flessione nel Barese (incidenza attuale di 179,2 casi), che solo un mese fa presentava numeri drammatici e oggi vanta la seconda incidenza più bassa, dopo la provincia di Lecce. Anche in Capitanata i numeri sono confortanti: nella giornata di ieri, per la prima volta dopo diversi mesi, l'incidenza è scesa sotto i 200 casi (192,5). L'unica provincia a essere ancora oltre la soglia è la Bat, per quanto il dato sia in leggera flessione (251,3).

Comincia a essere molto meno critica anche la situazione dei ricoverati. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, il numero dei pazienti ospedalizzati è sceso sotto i 1800 dopo quasi due mesi. Come riferisce l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è al 34%, ancora oltre la soglia critica, ma assai distante dal 49% fatto registrare il 18 aprile scorso (286 pazienti). Anche nell'area non critica, la Puglia si avvicina al ritorno sotto la soglia del 40%. In totale, dal 7 aprile (giorno in cui si registrò il picco assoluto di ricoverati, 2297) a ieri, il numero di ospedalizzati è sceso del 22,4%. La percentuale supera il 31% se si raffronta il dato attuale dei pazienti in rianimazione con il picco rilevato lo scorso 18 aprile.

Tuttavia, non conosce sosta né evidenti flessioni, l'andamento dei decessi. La Puglia si avvicina ai 6mila morti dall'inizio dell'emergenza: 1087 sono stati accertati solo nell'ultimo mese, con una media di oltre 36 morti al giorno.