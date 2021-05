Coronavirus, 123 nuovi casi nel Foggiano: superati i 6mila morti in Puglia

È del 9,5% il tasso di positività riscontrato oggi in Puglia. Su 12.351 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 1.171 casi positivi: 434 in provincia di Bari, 99 in provincia di Brindisi, 112 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 236 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono 12 le persone decedute: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Grazie ai quasi 1300 guariti di oggi, continua a diminuire il numero di casi attivi, giunti a 46486 (-134). Si registrano, inoltre, 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (da 1782 a 1742).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.273.761 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 239.315 così suddivisi: 91.529 nella Provincia di Bari, 23.705 nella Provincia di Bat, 18.054 nella Provincia di Brindisi, 43.116 nella Provincia di Foggia, 24.140 nella Provincia di Lecce, 37.631 nella Provincia di Taranto, 771 attribuiti a residenti fuori regione, 369 provincia di residenza non nota.