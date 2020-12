Coronavirus, si rialzano i contagi nel Foggiano (320): in Puglia oltre 1300 casi e 29 morti

Sono 1.314 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 registrati oggi in Puglia su 9.346 tamponi processati: 486 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 136 nella provincia BAT, 320 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 168 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 7 di residenza non nota.

Sono 29 le persone decedute: 7 in provincia di Bari, 11 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Salgono a 23.462 i pazienti guariti, mentre sono 52.834 i casi attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 940.923 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 78.426, così suddivisi: 30.110 nella Provincia di Bari, 9.117 nella Provincia di Bat, 5.791 nella Provincia di Brindisi, 17.362 nella Provincia di Foggia, 6.205 nella Provincia di Lecce, 9.312 nella Provincia di Taranto, 462 attribuiti a residenti fuori regione, 67 provincia di residenza non nota.