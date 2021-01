Coronavirus: 1162 nuovi positivi in Puglia e 24 morti. In Capitanata 150 casi e sei vittime

Sono 1162 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8510 test per l'infezione da Covid-19 Coronavirus: 503 in provincia di Bari, 100 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia Bat, 150 in provincia di Foggia, 139 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 9 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Ventiquattro le vittime: 5 in provincia di Bari, 10 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i decessi ammontano a 2672. Salgono a 43662 i pazienti guariti, mentre gli attualmente positivi sono 55279. Sono 1540 i pazienti ricoverati.