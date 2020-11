Oltre 2700 positivi nelle 6 città più grandi della Capitanata

410 positivi e 201 persone in isolamento a Cerignola, 288 contagi e 161 in attesa di tampone a San Severo. Questa la situazione epidemiogica nei due comuni più grandi della provincia di Foggia, dopo il capoluogo dauno, che invece al 18 novembre faceva registrare quasi 1000 positivi.

In altre città il dato è fermo ad alcuni giorni fa, ma tanto basta per comprendere la situazione: a Manfredonia i positivi, secondo l'ultimo bollettino a nostra disposizione del 15 novembre, sono 436 mentre 357 sono invece le persone in isolamento.

A Lucera, ad oggi 23 novembre i covid-positivi sono 342 mentre a San Giovanni Rotondo il 13 novembre scorso i positivi erano 245 (255 i sangiovannesi in quarantena).

Nelle sei città maggiori della provincia il numero dei positivi si aggira intorno 2800 unità.