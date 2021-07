Covid-19, il virus retrocede in Capitanata: 33 comuni Covid-free, altri 21 con meno di 6 positivi

Stando alla mappa, sono 33 i comuni della provincia di Foggia nei quali non si registrano più positivi, ovvero oltre la metà. A questi, vanno aggiunti i 21 comuni nei quali risultano presenti da un minimo di 1 a un massimo di 5 contagiati. Sono 54 i comuni con 0-5 casi, ovvero l'88,52% del totale

Sono scesi a 2689 i pugliesi attualmente positivi all'infezione da Covid-19. Un dato piuttosto basso se parametrato agli oltre 21mila positivi del 3 giugno scorso. In un mese le persone positive in Puglia sono calate dell'87,3%.

Analizzando la situazione a livello provinciale, sulla base della mappa presente all'interno del bollettino diramato dalla Regione Puglia (dati che potrebbero non essere aggiornati a ieri), si può notare come in Capitanata sia concentrato il numero più basso di positivi e quello più alto di comuni già Covid-free o a un passo dal diventarlo.

Stando alla mappa, sono 33 i comuni della provincia di Foggia nei quali non si registrano più positivi, ovvero oltre la metà. A questi, vanno aggiunti i 21 comuni nei quali risultano presenti da un minimo di 1 a un massimo di 5 contagiati. In totale, sono 54 i comuni con 0-5 casi, ovvero l'88,52% del totale. La situazione migliore si registra sui Monti Dauni, dove risultano ancora dei positivi (meno di 6) nei soli comuni di Casalvecchio di Puglia, Volturara Appula, Alberona, Accadia, Anzano di Puglia e Ascoli Satriano. Covid-free tutti gli altri comuni. Buona anche la situazione sul Gargano, dove San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Mattinata, Carpino, Ischitella, San Nicandro e le Tremiti sono già senza casi attivi e Rignano, San Marco, Cagnano, Rodi, Vico, Peschici e Vieste sono vicini a diventarlo.

In calo anche il numero di positivi ad Apricena, San Severo, Manfredonia e Orta Nova (6-10 persone). A Lesina risultano dagli 11 ai 20 positivi. Gli unici comuni nei quali si registrano più di 20 persone contagiate sono Cerignola (21-50. Dato comunque in flessione rispetto all'ultima rilevazione del Coc di Cerignola del 19 giugno scorso quando i positivi accertati erano 75) e Foggia (+50).

Da collegare al dato dei casi attivi anche quello dell'incidenza dei nuovi casi. Allo stato attuale, Foggia è la provincia pugliese con la seconda incidenza più bassa (4 casi per 100mila abitanti), dopo la Bat (3,1 casi).

Per quel che concerne le persone ricoverate, attuamente sono 129 i positivi ospedalizzati, dei quali 11 in terapia intensiva (2% il tasso di occupazione dei posti letto) e 118 in area medica (4%).