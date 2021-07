Coronavirus, 43 casi e nessun decesso in Puglia: nel Foggiano ci sono 5 nuovi positivi

Sono 43 i nuovi casi di positivà al Coronavirus rilevati oggi in Puglia su 5968 tamponi (Ph. https://www.flickr.com/photos/campusbiomedico/): 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 18 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Il tasso di positività è dello 0,7%. Anche oggi non sono stati registrati decessi.

I pazienti guariti sono 244.093, mentre i casi attualmente positivi scendono a 2.689 sono i casi attualmente positivi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.688.193 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.424 così suddivisi: 95.208 nella Provincia di Bari, 25.592 nella Provincia di Bat, 19.821 nella Provincia di Brindisi, 45.166 nella Provincia di Foggia, 26.968 nella Provincia di Lecce, 39.488 nella Provincia di Taranto, 814 attribuiti a residenti fuori regione, 367 provincia di residenza non nota.