Impennata di covid-positivi a Orta Nova: il sindaco chiude gli uffici comunali

Nella Orta Nova area rossa, città con più di 50 Covid-positivo, l'incremento dei contagi ha spinto il sindaco Domenico Lasorsa a predisporre la chiusura degli uffici comunali, presso i quali, a partire dal 13 ottobre si potrà accedere solo su prenotazione telefonica o via mail, per casi indifferibili e urgenti: "Questo per contingentare al massimo le entrate".

Il disbrigo delle pratiche verrà garantito attraverso l'utilizzo dei canali telematici. "In più vi informiamo che stiamo predisponendo la sanificazione delle scuole di competenza comunale; della sede comunale e del comando della polizia locale" ha scritto il sindaco su Facebook