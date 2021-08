Coronavirus: 22 positivi a Orta Nova, il 90% sono giovani under 25. Il sindaco: "Vaccini unica arma per difenderci"

Sono 22 i casi attualmente positivi nel comune di Orta Nova. A renderlo noto è il sindaco del comune dei Cinque Reali Siti Mimmo Lasorsa. Il dato - come specifica il primo cittadino - è aggiornato a sabato scorso, ma c'è un aspetto sul quale pone l'attenzione: "Il 90% di questi positivi sono ragazzi e ragazze under 25. Quindi, stiamo parlando di giovanissimi, molto probabilmente non vaccinati".

"L'appello che facciamo è quello di vaccinarsi. I vaccini - aggiunge Lasorsa - rappresentano l'unica arma in nostra difesa e non possiamo rifiutarci di sfruttarla in quanto, rifiutando il vaccino, non mettiamo solo in pericolo la nostra salute, ma anche quella dei nostri cari. Vacciniamoci e facciamo vaccinare i nostri cari. La vaccinazione non deve essere un obbligo, ma un dovere morale".