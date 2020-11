Coronavirus, 121 positivi a Monte Sant'Angelo e un altro decesso in Rsa: "Attivati servizi Usca e postazione test rapidi"

Aumentano i contagi da Covid-19 a Monte Sant'Angelo. Al momento, nella cittadina garganica si contano 121 casi positivi, mentre 84 sono le persone guarite. Per questo motivo, a breve partirà il servizio usca e lo screening con test rapidi.

"Sono questi i numeri che fotografano l’attuale situazione di emergenza", spiega il sindaco Pierpaolo D'Arienzo. "Numeri che, inesorabili, continuano a crescere. Ieri abbiamo registrato un altro decesso presso la Residenza sanitaria assistenziale del Presidio territoriale di assistenza. Alla famiglia la nostra vicinanza e un pensiero ai nostri concittadini positivi e a quanti sono in quarantena".

Nel frattempo sono state avviate le procedure per l’attivazione del servizio Usca - Unità speciale di continuità assistenziale, ovvero medici che si occuperanno di seguire i pazienti Covid a domicilio. "Inoltre, nei pressi del Pta, è stato installato il container per poter effettuare direttamente i tamponi rapidi nella propria auto. Nelle prossime ore partirà dunque il servizio di screening alla popolazione".

"L’invito è alla prudenza e a rispettare sempre le regole. È necessario non abbassare la guardia per cercare di contenere il più possibile questi numeri che ci auguriamo presto possano scendere per ritornare ad essere un po’ più sereni", conclude D'Arienzo.