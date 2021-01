170 pazienti in terapia intensiva e 1392 in area non critica in Puglia. Nel Foggiano covid-free solo due comuni su 61

Due comuni foggiani su 61 completamente Covid-free - le Isole Tremiti e Casalnuovo Monterotaro - 55250 attualmente positivi in Puglia (quinta regione d'Italia per numero di casi), 1562 ricoverati (il 3% degli attualmente positivi) di cui 170 in terapia intensiva (su 458 posti letto e altri 80 attivabili) e 1392 in area non critica, 45506 guariti e 2740 decessi (il 2,3% degli infetti) dall'inizio dell'emergenza ad oggi 13 gennaio, 103496 casi in tutto su 1.133.040 test effettuati.

Di questi il 61,1% è risultato asintomatico, il 29,8% paucisintomatico, lieve il 7,5% e in uno stato severo l'1,3%. Per il 2,5% si è reso necessario il ricovero, per lo 0,3% la terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi il 54,4% ha riguardato soggetti over 90, 765 vittime avevano tra gli 80 e gli 89 anni, 142 tra i 60-69, una vittima tra 20-29, quattro tra 30-39, quindici tra 40 e 49 anni e 32 tra i 50 e i 59 anni

Da febbraio 2020 ad oggi in provincia di Bari sono stati registrati 39.727 casi, 22444 in Capitanata, 12940 nel Tarantino, 11796 nella Bat, 8294 in provincia di lecce e 7632 nel Brindisino.

Foggia guida la classifica della incidenza cumulata 360,7 ogni 10mila abitanti. Seguono Bari con 317,3 e la Bat con 302,5, poi Taranto, Brindisi e Lecce. La media è di 257,5. Cinquantasei è l'età media dei casi, più donne contagiate che uomini: 51,7% vs 48,3.

Per quanto riguarda le terapie intensive, il valore medio nazionale di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid è pari al 31%, un punto percentuale sopra la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute. La Puglia è 'sopra soglia' con il 37%.