Coronavirus, 155 nuovi casi nel Foggiano. In Puglia 730 positivi e 7 morti

Coronavirus in Puglia. Altri 730 casi positivi sono stati registrati nella giornata di oggi, su 4.103 test effettuati: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Ci sono anche 7 vittime, tutte nella provincia di Bari, che fanno salire il numero complessivo a 844.

I pazienti guariti salgono a 7.774, mentre i casi attualmente positivi sono 17.813 (16.726 in isolamento e 1.087 ricoverati).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 605.356 test, il totale dei casi positivi al Covid-19 in Puglia è di 28.431, così suddivisi: 10.382 nella provincia di Bari, 2.939 nella provincia di Bat, 1.905 nella provincia di Brindisi, 6.388 nella provincia di Foggia, 1.953 nella provincia di Lecce, 2.679 nella provincia di Taranto, 185 attribuiti a residenti fuori regione.