Coronavirus, 34 casi e nessun decesso nel Foggiano: in Puglia tasso di positività al 2,4%

Su 8339 tamponi processati, in Puglia sono stati rilevati oggi 196 nuovi casi positivi: 45 in provincia di Bari, 47 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Scendono a 20248 i casi attualmente positivi, mentre si registra un calo di altre 40 unità nel dato dei pazienti ricoverati. Sono invece oltre 1100 le guarigioni accertate nella giornata di oggi (totale di 224298).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.082 così suddivisi: 94.649 nella Provincia di Bari, 25.327 nella Provincia di Bat, 19.389 nella Provincia di Brindisi, 44.850 nella Provincia di Foggia, 26.588 nella Provincia di Lecce, 39.109 nella Provincia di Taranto, 800 attribuiti a residenti fuori regione, 370 provincia di residenza non nota.