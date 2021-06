Coronavirus, oltre 1400 guariti in Puglia: nel Foggiano 11 nuovi casi e nessun decesso

92 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 sono stati rilevati oggi in Puglia, su un totale di 8033 tamponi (tasso di positività dell’1,1%): 24 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 13 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

E’ stato registrato 1 decesso, in provincia di Taranto.

Alto il dato dei guariti, ben 1448 quelli accertati oggi che fanno scendere sotto quota 8mila il numero dei casi attivi. Calano, seppur di poco (-6 rispetto a ieri, ndr) i positivi ospedalizzati.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.627.487 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.974 così suddivisi: 95.101 nella Provincia di Bari, 25.568 nella Provincia di Bat, 19.743 nella Provincia di Brindisi, 45.130 nella Provincia di Foggia, 26.888 nella Provincia di Lecce, 39.367 nella Provincia di Taranto, 808 attribuiti a residenti fuori regione, 369 di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico di martedì 22 giugno 2021.