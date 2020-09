Coronavirus, tornano a crescere i contagi in Puglia: ben 68 nuovi positivi (5 nel Foggiano)

Nuova impennata di casi in Puglia. Secondo quanto riportato dal Bollettino del dipartimento Promozione della Salute, si contano 68 nuove positività in Puglia su 4.283 test. 50 casi sono stati accertati nella provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 5 nella provincia di Foggia, 3 nel Leccese, 7 nel Tarantino e 2 fuori regione. Non ci sono decessi.

I pazienti guariti sono 4.067, mentre il numero degli attualmente positivi sale a 922. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 312.954 test.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.546, così suddivisi: 1.964 nella provincia di Bari, 449 nella provincia di Bat, 706 nella provincia di Brindisi, 1.386 nella Provincia di Foggia, 675 nella Provincia di Lecce, 323 nella Provincia di Taranto, 40 attribuiti a residenti fuori regione, 3 di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database).

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

