Coronavirus: contagi in calo in Puglia e nel Foggiano, scende il numero dei positivi ospedalizzati

Calano i contagi in Puglia. Oggi martedì 19 gennaio 2021sono stati registrati 12.422 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 850 casi positivi, tra i dati più bassi se si considera il numero dei tamponi: 371 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 77 nella provincia Bat, 70 in provincia di Foggia, 85 in provincia di Lecce, 207 in provincia di Taranto. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 16 decessi: 11 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. 1 deceduto della provincia Bat è stato riclassificato e attribuito.

52.598 sono i pazienti guariti mentre sono 55.191 gli attualmente positivi. Gli ospedalizzati sono 1496.