Coronavirus, 2.082 nuovi contagiati: è record assoluto in Puglia. Nel Foggiano 253 casi e 8 morti

Nella giornata in cui si commemorano le vittime del Covid, la Puglia fa registrare il dato più alto di contagi dall'inizio della pandemia. Sono ben 2.082 le nuove positività riscontrate su 11.211 tamponi processati: è ancora la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di contagiati, ben 1.048 in provincia di Bari; 141 i positivi individuati nella provincia di Brindisi, 115 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 253 in provincia di Foggia, 191 in provincia di Lecce, 321 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 8 in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

I pazienti guariti salgono a 126.314 (oltre 1.200 quelli accertati oggi), mentre è stata di nuovo superata la soglia dei 40mila casi attivi. Lieve flessione dei pazienti ospedalizzati (1.801 contro i 1.810 di ieri)

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.731.033 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 171.215 così suddivisi: 67.015 nella Provincia di Bari, 17.284 nella Provincia di Bat, 12.375 nella Provincia di Brindisi, 32.649 nella Provincia di Foggia, 15.270 nella Provincia di Lecce, 25.724 nella Provincia di Taranto, 641 attribuiti a residenti fuori regione, 257 di residenza non nota.

Il bollettino di giovedì 18 marzo 2021.