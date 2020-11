Coronavirus, boom di contagi nel Foggiano: oggi 426 e otto vittime. Positivo 1 su 4 in Puglia (1044 di 4425 tamponi)

Boom di contagi in provincia di Foggia, dove oggi 16 novembre 2020 si registrano 426 casi sui complessivi 1044 della Puglia, dove nelle ultime 24 ore è risultato positivo al Covid-19 una persona su quattro.

Questi gli altri numeri: 267 in provincia di Bari, 50 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 71 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, tre residenti fuori regione e dieci casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sono stati registrati 36 decessi, di cui 19 in provincia di Bari, due nella Bat e due in provincia di Brindisi. Otto invece i morti in provincia di Foggia, due nel Leccese e tre nel Tarantino.

Dall'inizio dell'emergenza sono guariti 8.936 pazienti mentre gli attualmente positivi sono 25525.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.