Coronavirus, 136 casi nel Foggiano: in Puglia superati i 200mila guariti. Diminuiscono ancora i ricoverati

Il tasso di positività scende al 5,7%, mentre l'incidenza a sette giorni, per la prima volta scende al di sotto dei 100 casi per 100mila abitanti. Rispetto a ieri si registrano 61 ospedalizzati in meno

Curva dei contagi pressoché stabile in Puglia, dove oggi sono stati rilevati altri 567 positivi a fronte di 9984 tamponi processati: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Il tasso di positività scende di nuovo sotto il 6% (5,7), mentre l'incidenza a sette giorni, per la prima volta scende al di sotto dei 100 casi per 100mila abitanti.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Sul fronte positivi e ricoveri, la curva continua la sua rapida discesa. Grazie agli oltre 1000 guariti di oggi (superata quota 200mila) i casi attivi sono scesi a 38736, così come i ricoverati (-61 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.945 così suddivisi: 93.356 nella Provincia di Bari, 24.541 nella Provincia di Bat, 18.695 nella Provincia di Brindisi, 44.120 nella Provincia di Foggia, 25.518 nella Provincia di Lecce, 38.553 nella Provincia di Taranto, 786 attribuiti a residenti fuori regione, 376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino di sabato 15 maggio 2021.