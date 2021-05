Coronavirus, 101 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia ben 93 ricoverati in meno

Sono 554 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid-19 rilevata oggi in Puglia, su un totale di 9160 tamponi processati (tasso di positività del 6%): 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

I decessi sono 31: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Anche oggi si registrano oltre 1700 guarigioni, che comportano un ulteriore calo dei casi attivi (40295 vs 41549 di ieri). Ma è il dato dei ricoveri che conforta di più, ben 93 in meno rispetto alla giornata di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.787 così suddivisi: 93.105 nella Provincia di Bari, 24.365 nella Provincia di Bat, 18.549 nella Provincia di Brindisi, 43.935 nella Provincia di Foggia, 25.275 nella Provincia di Lecce, 38.396 nella Provincia di Taranto, 785 attribuiti a residenti fuori regione, 377 di residenza non nota.