Covid-19, in Puglia il virus rallenta ancora: tasso di positività sotto il 6%. Nel Foggiano 96 nuovi casi

È del 5,9% il tasso di positività riscontrato oggi in Puglia, dove su 11692 tamponi processati sono stati rilevati 684 nuovi contagiati: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 24 le persone decedute: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Anche oggi si registra un numero considerevole di nuove guarigioni (1439) che fa scendere i casi attivi sotto quota 43mila. Continuano a svuotarsi i reparti Covid, dove rispetto alla giornata di ieri ci sono 65 pazienti in meno.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618, così suddivisi: 92.755 nella Provincia di Bari, 24.212 nella Provincia di Bat, 18.459 nella Provincia di Brindisi, 43.797 nella Provincia di Foggia, 25.065 nella Provincia di Lecce, 38.177 nella Provincia di Taranto, 776 attribuiti a residenti fuori regione, 377 provincia di residenza non nota.