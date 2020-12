Coronavirus, 9 morti e 258 nuovi casi nel Foggiano: in Puglia oltre 1800 contagi con record di tamponi

Sono 1.813 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Puglia su 11.223 test (record assoluto): 667 in provincia di Bari, 215 in provincia di Brindisi, 332 nella provincia BAT, 258 in provincia di Foggia, 103 in provincia di Lecce, 219 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 12 casi di residenza non nota.

Sono 34 le persone decedute: 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto.

Per quanto riguarda i casi attivi, la Puglia si avvicina alle 50mila persone attualmente positive. A oggi sono 49.991 i casi attivi, dei quali 48.209 in isolamento domiciliare e 1.782 ricoverati. Sale a 18.460 il numero dei pazienti guariti dall’infezione.

Dall’inizio dell’emergenza i test effettuati sono stati 878.289, per un totale di 70.319 casi confermati, così suddivisi: 26.917 nella Provincia di Bari, 8.111 nella Provincia di Bat, 5.271 nella Provincia di Brindisi, 15.767 nella Provincia di Foggia, 5.421 nella Provincia di Lecce, 8.352 nella Provincia di Taranto, 435 attribuiti a residenti fuori regione, 45 provincia di residenza non nota.