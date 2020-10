Covid: positivi tre medici del reparto di Ginecologia del policlinico Riuniti di Foggia

Tre medici del policlinico Riuniti di Foggia in servizio nel reparto Ginecologia sono risultati positivi all'infezione da Covid-19 Coronavirus.

I contagi non si riferirebbero a casi specifici ospedalieri e sarebbe avvenuto in momenti diversi. L'azienda ospedaliera ha effettuato una verifica sui percorsi, effettuato i tamponi e sanificato alcuni reparti. Avviata anche la verifica dei contatti delle persone contagiate che in questo momento si trovano in isolamento presso le rispettive abitazioni.

Al policlinico Riuniti di Foggia, ad oggi, 9 ottobre, il numero di pazienti ricoverati è di ottanta. Di questi 42 sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive, 23 in Pneumologia, sette in terapia intensiva e otto in post-acuzie.