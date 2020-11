Salgono i contagi a Bovino: "Siamo entrati nella fascia degli 11-20 positivi, ma ci sono 4 guariti"

Coronavirus a Bovino. Nessun aggiornamento dalla Prefettura, ma il sindaco Vincenzo Nunno conferma i dati diramati dal bollettino Regionale che colloca il comune dei Monti Dauni tra quelli con 11-20 casi positivi: "Sicuramente questa è un’indicazione più attendibile di quella che è attualmente la situazione a Bovino", spiega Nunno, il quale annuncia anche la completa guarigione di 4 concittadini: "Una notizia che ci fa ben sperare e che ci riempie il cuore di gioia, ma che al contempo non può e non deve farci nella maniera più assoluta abbassare la guardia".

"Come C.o.c. - aggiunge Nunno - stiamo continuando a lavorare in maniera assidua per poter fornire maggiori servizi e assistenza ai cittadini, in particolare alle fasce più deboli e a coloro che sono in seria difficoltà. In particolare, ricordo a tutti che è attivo il servizio di 'Pronto spesa e farmaci'".

Intanto, nella giornata di oggi è iniziata la distribuzione di mascherine chirurgiche ai cittadini, con priorità alle persone con età superiore ai 65 anni: "Man mano che avremo maggiore disponibilità di dispositivi, allargheremo la distribuzione anche ad altre fasce della popolazione. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Ciò che vi chiediamo - conclude Nunno - è la massima prudenza, di seguire rigorosamente le norme anti-covid e collaborare tutti tendendo una mano a chi è in difficoltà".