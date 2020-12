Raffica di controlli della polizia locale: foggiani rispettano le regole anticontagio, solo tre verbali elevati in quattro giorni

61 persone, tre esercizi commerciali e 41 veicoli controllati. Quattro interventi su segnalazioni, tre incidenti stradali rilevati e tre verbali di violazione alle norme anti-covid. Questo il bilancio della polizia locale di Foggia dal 24 al 27 dicembre. “In rapporto al numero ed alla consistenza dei servizi effettuati va registrata una sostanziale tendenza al rispetto delle restrizioni da parte della cittadinanza”

In quattro giorni sono state impiegate sei unità nel corso dei servizi interforze, 41 per le operazioni di contingentamento presso le aree pedonali e otto presso i mercati rionali. Altre dieci unità sono state impiegate come presidi anti-assembramento nel quartiere Ferrovia, 27 per il controllo dei veicoli in entrata provenienti da altri comuni. E ancora, otto per il controllo della viabilità nell'area drive through dello Zooprofilattico. Il 27 dicembre altre otto unità sono state impiegate nei servizi di viabilità per consentire l'arrivo dei vaccini.